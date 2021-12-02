«Однозначно нерукопожатная фигура». Военный эксперт Рожин объяснил позицию Лукашенко по Крыму

Военный эксперт Борис Рожин обсудил с «Царьградом» слова главы внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрия Кулебы. Ранее тот заявил, что признание Крыма российским нанесет непоправимый ущерб белорусско-украинским отношениям, а Киев будет действовать «по полной программе».

Специалист заметил, что киевские власти могут угрожать лишь на словах. По его мнению, хуже, чем сейчас, отношений между Белоруссией и Украиной уже не будет — тем более в силу зависимости Киева от американских партнеров.

«Собственно, Лукашенко поэтому активно и говорит о признании Крыма. Терять-то уже нечего. В Киеве он уже однозначно нерукопожатная фигура», — цитирует Рожкина «Утро.ру».