Мир 22 ноября 2023, 12:03 Односторонние барьеры помешали России поставлять продовольствие в нужном объеме МИД: Россия готова поставлять на рынок достаточные объемы продовольствия РИА «Новости»

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Россия способна поставлять на мировой рынок достаточное количество продовольствия, но санкции помешали сделать это. Замминистра иностранных дел Сергей Вершинин поднял тему санкций на посольском круглом столе по продовольственной безопасности, сообщил ТАСС.

«Россия готова как надежный поставщик делать то, что она она делала и делает, — поставлять на рынок достаточное количество продовольствия. Это не получается, потому что существуют односторонние реальные барьеры на пути экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок», — сказал он.

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Вершинин заявил, что попытки Запада представить Украину как мировую житницу не увенчались успехом. На эту страну, по его словам, приходилось не более 2% поставок.

Агентство Bloomberg назвало Россию «поставщиком номер один из-за рекордного урожая зерна и увеличения экспорта. К середине августа валовый сбор всех видов зерновых и зернобобовых достиг 80 миллионов тонн, сообщили «Известия».

Президент Владимир Путин отмечал, что страна сможет поставить 60 миллионов тонн пшеницы и удержать лидерство.