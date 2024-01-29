Мир 29 января 2024, 15:42 Одноразовые электронные сигареты запретят в Британии

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Канцелярия премьер-министра Британии Риши Сунака сообщила о планах запретить на территории страны продажу одноразовых электронных сигарет. Об этом написал RT.

Дело в том, что в стране за два года в десять раз выросло число подростков, использующих одноразовые электронные сигареты. Еще 9% подданных Британии в возрасте от 11 до 15 лет курят вейпы.

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Власти также хотят запретить продажу табачных изделий всем, кто родился после 2009 года.