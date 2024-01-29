29 января 2024, 15:42
Одноразовые электронные сигареты запретят в Британии
Канцелярия премьер-министра Британии Риши Сунака сообщила о планах запретить на территории страны продажу одноразовых электронных сигарет. Об этом написал RT.
Дело в том, что в стране за два года в десять раз выросло число подростков, использующих одноразовые электронные сигареты. Еще 9% подданных Британии в возрасте от 11 до 15 лет курят вейпы.
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Власти также хотят запретить продажу табачных изделий всем, кто родился после 2009 года.
Великобритания
Курение
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