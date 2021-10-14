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    14 октября 2021, 02:28

    Принцессе Нидерландов разрешили вступать в однополые браки

    Премьер-министр Нидерландов Рютте: принцесса Амалия может жениться с человеком своего пола

    Дарья Морозова

    Принцесса Нидерландов Катарина-Амалия сможет вступить в однополый брак и при этом сохранить свой статус. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на премьер-министра страны Марка Рютте.

    Принцессе Нидерландов разрешили вступать в однополые браки

    Уточняется, что в стране разрешены однополые браки, но эта тема не обсуждалась относительно правительства. Рютте объяснил, что принцесса может жениться на девушке.

    «Наследник престола или король не должны отрекаться от престола в этом случае», — подчеркнул он.