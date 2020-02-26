Однополую пару с ребенком сожгли на карнавале в Хорватии. Это объяснили традициями

Чучело, изображающее однополую пару из двух мужчин и усыновленного ими ребенка, сожгли во время карнавала в хорватском городе Имотски. На следующий день представители ЛГБТ-сообщества на пожарище принесли цветы.

Акция прошла в ответ на решение властей разрешить передачу детей под опеку гомосексуалистов. Соответствующее решение поддержал Конституционный суд страны. Это возмутило хорватов, придерживающихся традиционных взглядов на семью и отношения: в стране сильны католические представления о морали.

Судя по видео, которое опубликовал YouTube-канал Boško Ćosić фото-видео, акт сожжения богопротивного чучела местные жители приняли с восторгом. Они танцевали и хлопали в ладоши, пока огонь разгорался. Но народное ликование не поняли в ЛГБТ-сообществе.

Ассоциация Rainbow Families, которая защищает права однополых семей, объявила, что намерена подать жалобу на «публичное разжигание ненависти и насилия» во время карнавала.

«Ужасные сцены в Имотски никоим образом не могут быть оправданы карнавальной традицией», — возмутился глава ассоциации Даниэль Мартинович. Его слова привело ИА «Красная весна».

Как и принято у угнетенных, но агрессивных нетрадиционных меньшинств, ЛГБТ-сообщество не видит насилия в навязывании большинству населения противоестественных представлений о морали. Странно, что гей-сообщество поддержали и хорватские власти, что заставило задуматься: а не принадлежат ли и они к этому сообществу? Так, президент страны Зоран Миланович назвал акцию «печальным, бесчеловечным и совершенно неприемлемым актом, замаскированным под маску карнавальных гуляний».

Глава государства потребовал от организаторов карнавала извинений. Не тут-то было: президенту вежливо дали по носу.

«Мы остаемся консервативными и привязанными к традициям. Ребенок должен быть под присмотром матери», — заявил один из организаторов карнавала, Миливой Джука.