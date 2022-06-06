Члены Консервативной партии инициируют вотум доверия своему лидеру и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Они выступят с предложением отправить его в отставку 6 июня, сообщил в соцсетях редактор телеканала ITV Пол Бренд. Его заявление процитировал ТАСС.

«Мятежники от тори ожидают, что Грэм Брейди сделает заявление этим утром и объявит, что состоится вотум доверия в отношении Бориса Джонсона», — написал он.

Грэм Брейди возглавляет Комитет 1922 года, в который входят депутаты-консерваторы, не являющиеся членами правительства. По правилам для того, чтобы потребовать отставки Бориса Джонсона, ее должны поддержать минимум 54 депутата фракции. Это условие было более чем выполнено — против премьера в парламенте выступили 67 консерваторов.

Пол Бренд предупредил, что вотум может пройти в ближайшие дни.

Борис Джонсон оказался в центре скандала. Он устраивал вечеринки в разгар всеобщего локдауна и в период национального траура по принцу Филиппу, а после отрицал факт их проведения. Премьер-министр выплатил штрафы и извинился, однако британцы потребовали его отставки.