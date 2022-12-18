Мир 18 декабря 2022, 01:41 Однопартиец Байдена Янг призвал судить президента США за убийство мирных жителей Донбасса Член демократической партии Янг осудил Байдена за смерти мирных людей в Донбассе РИА «Новости»

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Госсекретарь США Энтони Блинкена и американский президент Джо Байден виновны в убийствах мирных жителей Донбасса. Такое мнение член демократической партии Джефф Янг высказал в Twitter. Он считает, что Байдена, Блинкена и ряд других высокопоставленных чиновников нужно предать суду.

«Вы главный военный преступник, который помогает правительству США и НАТО убивать тысячи этнических русских гражданских лиц в Донбассе», — сказал Янг, обращаясь к Блинкену.

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Политик добавил, что госсекретарь и президент, а также советник по нацбезопасности Джейк Салливан и замгоссекретаря Виктория Нуланд должны следующие 30 лет провести в тюрьме без права досрочного освобождения за военные преступления.

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Ранее бывший сенатор штата Виргиния Ричард Блэк заявил, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией. По его мнению, ВСУ потеряли слишком много своих солдат. Блэк также назвал битву за Артемовск одной из переломных в этом конфликте, в которой Украина уже уступила свои позиции.