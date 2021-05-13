Однокурсница принца Уильяма вспомнила его букетный период с Кейт Миддлтон

Общая знакомая принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон Лора Варшауэр рассказала, что симпатия между ними была заметна всем окружающим. Ее историю опубликовал журнал People.

Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Варшауэр наблюдала, как развивались отношения влюбленных. Она сразу заметила сильную симпатию между наследником британского престола и его будущей женой.

«Всякий раз, когда Кейт была в комнате, Уильям обращал на нее внимание. Когда мы обедали в столовой и они разговаривали, было удивительно видеть, насколько их общение было естественным, как много им нужно было сказать друг другу», — вспомнила бывшая однокурсница пары.

Когда принц Уильям и Кейт Миддлтон учились на втором курсе, они начали жить по-соседству. Они делили квартиру с четырьмя спальнями еще с двумя их друзьями.

Ранее герцоги Кембриджские дали интервью в честь своей помолвки в 2010 году. Миддлтон призналась, что в начале их знакомства она сильно стеснялась принца Уильяма. По словам внука королевы, они съехались как друзья, начали больше времени проводить вместе. Все это потом привело к роману, написала «Политика сегодня».

С тех пор Миддлтон и принц Уильям встречались, хотя не долго и расставались. В 2010 году они объявили о помолвке, а в 2011-м сыграли свадьбу. Сейчас 39-летняя герцогиня Кембриджская и ее 38-летний супруг воспитывают троих детей: семилетнего принца Джорджа, шестилетнюю принцессу Шарлотту и трехлетнего принца Луи.