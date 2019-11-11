Одного из создателей «Белых касок» обнаружили мертвым в Турции
Бывшего офицера британской разведки и одного из создателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье нашли мертвым в Стамбуле, передает «Газета.ru» со ссылкой на турецкие СМИ.
По данным издания, тело Мезюрье обнаружили во дворе его дома, который находится в районе Бейоглу. По версии правоохранителей, причиной кончины могло быть падение.
Уточняется, что «Белые каски» получили широкую известность и поддержку западных стран. Основной целью организации было спасение мирных жителей в зонах боевых столкновений. Сирийские власти обвинили «Белых касок» в пропагандисткой деятельности и связях с экстремистами.