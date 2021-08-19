Одного из самых разыскиваемых наркоторговцев Италии задержали в Дубае

Полицейские задержали в Дубае итальянского наркоторговца Раффаэле Империале. Он входил в список опаснейших беглых преступников и был одним из боссов мафиозной группировки «Каморра».

Империале арестовали в Дубае 4 августа, сообщило агентство Bloomberg. Наркоторговца разыскивали с января 2016 года по обвинению в отмывании денег и международной торговле наркотиками в рамках организованной преступной деятельности. Он считался одним из самых опасных беглецов Италии.

«Он смог создать внушительную сеть международного незаконного оборота наркотиков, в частности кокаина», — заявили в полиции.

Мафиози все эти годы жил в ОАЭ и каждый месяц тратил примерно 400 тысяч долларов. По словам правоохранителей, незаконно накопленное богатство позволило Империале купить на черном рынке две картины Ван Гога. Работы были украдены из музея Ван Гога в Амстердаме. Сам наркоторговец заявлял, что купил картины из большой любви к искусству.

Империале занимался организацией поставок наркотических веществ из Южной Америки в Европу. Также он был одним из боссов мафиозной группировки «Каморра». Из всех группировок она считается наиболее жестокой.