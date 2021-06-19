Одного из основателей ЕС захотели признать блаженным в Ватикане

Ватикан захотел признать блаженным одного из основателей Евросоюза. Речь идет о бывшем французском премьере Робере Шумане. Первый шаг для причисления к лику блаженных уже предприняли.

Об этом сообщила «Би-би-си». Папа римский подписал указ, который признал «героические добродетели» Шумана, — этот шаг является первым этапом к беатификации. Так католическая церковь называет поведение христианина, который при жизни являлся воплощением веры, надежды и любви.

Чтобы Шумана причислили к лику блаженных, Ватикан должен признать, что он совершал чудеса. Попасть в число святых может человек, за которым признали не меньше двух чудес. Сейчас он получил титул «досточтимого» — люди могут поклоняться ему в индивидуальном порядке, однако церковное почитание на этом этапе запрещено.

Политическую карьеру Робер Шуман начал в 1919 году. В 1940 году он попал под арест за выступления против нацизма, однако он сумел сбежать из тюрьмы и стал членом французского Сопротивления. В 1947–1948 годах он возглавлял правительство Франции, затем стал главой МИД страны. Он занимал эту должность до 1952 года.

В 1950 году Шуман стал одним из основателей Европейского объединения угля и стали, которое позднее превратилось в Евросоюз. В то время в него входили Франция, Западная Германия, Италия, Бельгия, Люксембург и Нидерланды. Идея политика заключалась в объединении ресурсов стран Европы, чтобы избежать будущих войн.

Со своим предложением политик выступил 9 мая — в ЕС в этот день отмечают День Европы.