Представителя запрещенного в России движения «Правый сектор»* Александра Иванину застрелили на Украине. Он был убит на глазах жены рядом со своим домом в Сумах.

По данным местного издания «Обозреватель», покушение было совершено накануне вечером на улице Заливная. По словам главы сумской ячейки «Правого сектора»* Сергея Супруна, Иванина вместе с супругой подъехал на машине к подъезду, вышел и стал доставать вещи из багажника, когда в него выстрелили несколько раз.

«В это время неподалеку на лавочке сидел какой-то мужчина. Как описывает свидетель, увидел Саню, достал оружие — и начал стрелять», — уточнил Супрун.

Во время стрельбы были повреждены окна двух машин, которые стояли в этот момент на парковке. В Нацполиции в Сумской области подтвердили факт убийства мужчины. На место прибыли правоохранители, они выясняют все обстоятельства преступления.

Иванина был одним из лидеров отделения «Правого сектора»* в Сумах. В прошлом году он участвовал в выборах в Сумской городской совет, но не прошел.

*«Правый сектор» — запрещенное в России экстремистское движение.