Одного из лидеров «Аль-Каиды»* ликвидировали в Афганистане

В ходе спецоперации афганские силы безопасности ликвидировали одного из лидеров террористической группировки «Аль-Каида»* Абу-Мухсена аль-Масри. Об этом сообщили в национальном директорате безопасности Афганистана (NDS).

Сообщение о ликвидации главаря террористов в районе Андар в провинции Газни опубликовано в официальном аккаунте организации в Twitter.

По данным Reuters, аль-Масри после обвинения в предоставлении материальной поддержки и ресурсов иностранной террористической организации, а также в заговоре с целью убийства граждан СШ, попал в список самых разыскиваемых террористов ФБР.

В бюро знали и его другое имя — Хусам Абд-аль-Рауф. Он был гражданином Египта. В прошлом месяце госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в Афганистане остается менее 200 боевиков «Аль-Каиды»*.

*«Аль-Каида» — террористическая организация, запрещена в России.