Одного из главарей запрещенной в России международной террористической группировки «Исламское государство»* задержали в Стамбуле. Об этом сообщила турецкая газета Yeni Safak.

По данным издания, задержанный террорист был правой рукой и ближайшим соратником уничтоженного главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади. В операции в Стамбуле принимали участие сотрудники спецслужб Турции, сообщил ТАСС.

Аль-Багдади был уничтожен два года назад в сирийской провинции Идлиб. О его ликвидации заявил бывший тогда президентом США Дональд Трамп. Он выразил благодарность за содействие в проведении операции России, Ираку, Сирии и Турции. При этом в Минобороны РФ в ответ заявили, что достоверной информации об уничтожении аль-Багдади в ведомстве нет.

В мае прошлого года спецслужбы Ирака заявляли о задержании возможного главаря ИГ* Абдаллы Кардаша. Утверждалось, что Кардаш отвечал за производство горчичного газа (иприта) и может быть одним из возможных преемников аль-Багдади.

*Исламское государство (ИГ) — террористическая организация, запрещенная в России.