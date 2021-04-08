Одного из богатейших британцев Ричарда Саттона зарезали в собственном доме

В Великобритании убили одного из самых состоятельных людей страны сэра Ричарда Лексингтона Саттона. Отельера зарезали в собственном особняке в графстве Дорсет.

Нападение на поместье Саттона на юго-западе Англии произошло 7 апреля, сообщила газета The Times.

Полиция прибыла на место преступления после звонка одного из соседей. Правоохранители нашли 83-летнего отельера с ножевым ранением. Специалисты констатировали его смерть в 21:15 по местному времени, или в 23:15 по Москве.

Нападавшие ранили и 60-летнюю женщину. По данным телеканала Sky News, это супруга Саттона Энн Шрайбер. Женщину госпитализировали. Врачи оценивают ее состояние как критическое.

«Мы глубоко опечалены и опустошены внезапной смертью сэра Ричарда Саттона. <…> Он был заботливым семьянином, который искренне уважал тех, кто работал с ним. Сэр Ричард был страстно предан как своей компании, так и ее сотрудникам. <…> Семья потеряла невероятного человека», — заявили в компании Саттона Sir Richard Sutton Limited (SRSL).

Подозреваемого в убийстве арестовали. Полиция устанавливает обстоятельства преступления.

Ричард Саттон был потомственным аристократом. В Лондоне ему принадлежали два отеля пятизвездочный Sheraton Grand и люксовый Athenaeum. Семья Саттона владеет большим количеством недвижимости и фермами по всей стране. Состояние империи Саттонов, написало издание Daily Mail, оценивается в 301 миллион фунтов, или приблизительно в 32 миллиарда рублей.