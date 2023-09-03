Мир 03 сентября 2023, 15:10 Одно желание Зеленского привело к ужасным последствиям. И это еще не конец RS: стремление Зеленского отвоевать Крым приведет к тяжелым последствиям для ВСУ Официальный сайт Президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о территориальных претензиях страны на Крым. Его желание отвоевать полуостров уже привело к ужасным последствиям, указало издание Responsible Statecraft.

Автор материала обратил внимание, что ВСУ не просто очень далеки от возможности вернуть Крым, но в принципе никогда не смогут достичь этой цели.

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Он также напомнил, что провал контрнаступления украинской армии сейчас широко обсуждают западные аналитики.

«Результатом станет длительный [конфликт] на истощение, который приведет к победе России», — добавил журналист.

По его мнению, ВСУ в конечном итоге будут сломлены в ходе контратаки России, а это приведет Украину к еще большим территориальным потерям, нежели страна уже понесла.

Также он выразил уверенность, что тем, кто называет себя друзьями Украины, стоит хорошо подумать, какими могут быть последствия бесконечного конфликта с ядерной державой.