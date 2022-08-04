Одно из самых мощных извержений вулканов в Тихом океане сняли со спутника

NАSА опубликовало на видео одно из самых мощных извержений вулканов, произошедшее в водах Тонга в Тихом океане. Запись была сделана со спутников Американского космического агентства.

По данным NASA, вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай активизировался 15 января этого года. Это спровоцировало цунами и вызвало звуковой удар, который дважды обогнул земной шар.

Подводное извержение выбросило в стратосферу Земли огромный столб водяного пара. Его было достаточно, чтобы заполнить более 58 000 плавательных бассейнов олимпийского размера. Такого количества водяного пара может быть достаточно, чтобы временно повлиять на глобальную среднюю температуру планеты, отметили эксперты NASA.

«Мы никогда не видели ничего подобного», — подчеркнул Луис Миллан, специалист по атмосфере из Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии.

По подсчетам Миллана и его коллег, в результате извержения вулкана в воздух поступило 146 тераграммов воды. Один в данном случае эквивалентен 10% воды, уже присутствующей в стратосфере.