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    18 сентября 2020, 09:19

    Одно из лекарств от коронавируса посчитали смертельно опасным

    Андрей Иванов

    Ученые из Университета Иллинойса в Чикаго установили, что используемый при борьбе с COVID-19 антибиотик азитромицин может убить. Препарат вызывает сердечный приступ, если его применять с некоторыми другими лекарствами. Результаты исследования американских специалистов опубликовал журнал JAMA Network Open.
    Одно из лекарств от коронавируса посчитали смертельно опасным

    Ученые изучили данные более 44 миллионов пациентов, которые принимали амоксициллин и азитромицин.

    Оказалось, что азитромицин несовместим с препаратами, которые влияют на электрические импульсы сердца. Если параллельно принимать эти лекарства, то риск нарушения сердечной деятельности возрастает на 40%. Реакция может быть любой — от обморока до смерти. К несовместимым с азитромицином лекарствам относятся препараты от артериального давления, антидепрессанты, противомалярийные препараты и опиоиды.

    Ранее ученые из Питтсбургского университета нашли белок, который даже при минимальной дозировке может нейтрализовать коронавирус. Препарат легко проникает в клетки тканей. Он безопасен, так как его молекулы не связываются с клетками. Негативные побочные эффекты минимальны.

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