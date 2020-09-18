Одно из лекарств от коронавируса посчитали смертельно опасным

Ученые изучили данные более 44 миллионов пациентов, которые принимали амоксициллин и азитромицин.

Оказалось, что азитромицин несовместим с препаратами, которые влияют на электрические импульсы сердца. Если параллельно принимать эти лекарства, то риск нарушения сердечной деятельности возрастает на 40%. Реакция может быть любой — от обморока до смерти. К несовместимым с азитромицином лекарствам относятся препараты от артериального давления, антидепрессанты, противомалярийные препараты и опиоиды.

Ранее ученые из Питтсбургского университета нашли белок, который даже при минимальной дозировке может нейтрализовать коронавирус. Препарат легко проникает в клетки тканей. Он безопасен, так как его молекулы не связываются с клетками. Негативные побочные эффекты минимальны.