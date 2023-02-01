Мир 01 февраля 2023, 09:33 Одно из крупнейших газохранилищ Германии приостановило работу из-за аварии Astora: крупнейшее ПХГ Европы «Реден» перестало работать на 3 дня из-за аварии РИА «Новости»

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Одно из самых крупных подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы «Реден» перестало работать на три дня. Причиной этому стала нештатная ситуация, сообщила компания Astora — оператор ПХГ.

По данным оператора, на факеле газохранилища «Реден» 31 января произошло возгорание, причины пока неизвестны.

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«В целях безопасности ПХГ было временно выведено из эксплуатации до 18:00 пятницы, 3 февраля. Производственные объекты приведены в безопасное состояние», — заявили в компании.

Там сообщили об отсутствии пострадавших. Специалисты заверили, что нештатная ситуация не нанесла никакого ущерба окружающей среде. Также случай не повлиял на безопасность поставок. Эксперты Astora совместно с регуляторами выясняют все обстоятельства произошедшего.

По информации Gas Infrastructure Europe, в подземном газовом хранилище сейчас находится 3,8 миллиарда кубических метров активного газа. Закачка и отбор топлива со второй половины января находятся на минимальных уровнях из-за теплой погоды, уточнил «Интерфакс».