Мир 06 января 2024, 00:24 Одним из террористов в Кермане был гражданин Таджикистана Tasnim: один из исполнителей теракта в иранском Кермане — гражданин Таджикистана РИА «Новости»

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Одним из двух смертников, устроивших взрывы в городе Керман во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Касема Сулеймани, оказался гражданином Таджикистана. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на Министерство разведки Ирана.

«Из двух террористов-смертников один имел таджикское гражданство, личность второго террориста пока окончательно не установлена», — заявил замминистра внутренних дел Ирана по вопросам безопасности и сил правопорядка Сейед Маджид Мирахмади.

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В результате террористического акта погибли 89 человек, в числе которых оказались 12 детей младше 15 лет. Ранения получили 284 человека, сообщило агентство IRNA.

Ранее глава МВД Ирана Ахмад Вахиди сообщил о задержании правоохранителями нескольких причастных к взрывам у кладбища в Кермане. Первый из них прогремел в 700 метрах от могилы генерала спецподразделения Корпуса стражей Исламской революции «Кудс», второй — в километре от кладбища. Взрывчатка находилась в двух чемоданах, ее детонацию производили дистанционно.