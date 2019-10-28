Одним из самых популярных костюмов на Хэллоуин стал образ Бориса Джонсона

По данным издания, британские аналитики провели среди британских родителей и детей опрос, в результате которого выяснили, что 66% респондентов считают самой страшной фигурой столетия премьер-министра страны Бориса Джонсона. Он получил прозвище «Брексит Бугимен». Кроме того, исследование показало, что больше половины британских семей при создании костюмов на Хэллоуин черпают вдохновение в выходе страны из Евросоюза.