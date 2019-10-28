Одним из самых популярных костюмов на Хэллоуин стал образ Бориса Джонсона
В Соединенном Королевстве образ главы кабмина Бориса Джонсона стал одним из самых популярных костюмов на Хэллоуин. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, британские аналитики провели среди британских родителей и детей опрос, в результате которого выяснили, что 66% респондентов считают самой страшной фигурой столетия премьер-министра страны Бориса Джонсона. Он получил прозвище «Брексит Бугимен». Кроме того, исследование показало, что больше половины британских семей при создании костюмов на Хэллоуин черпают вдохновение в выходе страны из Евросоюза.