Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Россию одной из великих держав столетия. Такое мнение он высказал после встречи с лидером РФ Владимиром Путиным.

Глава Боливарианской Республики оценил в Twitter свой недавний визит в Москву и переговоры со своим российским коллегой.

«Россия — одна из великих держав XXI века», — написал Мадуро, добавив, что встреча с Путиным стала «самой насыщенной» за последние 13 лет встреч на высшем уровне.

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Во время переговоров, подчеркнул президент Венесуэлы, стороны «укрепили взаимное уважение и политическое доверие». Кроме того, Москве и Каракасу удалось достичь «максимального сотрудничества» во всех двусторонних проектах.

Главы двух государств, как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, обсудили на встрече ключевые международные темы и двусторонние отношения на фоне непростой обстановки, сложившейся вокруг Венесуэлы. Сейчас в республике находятся два самолета с военно-техническим персоналом из РФ.