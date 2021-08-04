Одна из создательниц вакцины от AstraZeneca стала прообразом куклы Барби

Прообразом новой куклы Барби от фирмы Mattel стала профессор Оксфордского университета Сара Гилберт. Она руководит созданием британской вакцины от коронавируса от компании AstraZeneca.

Американская компания выпустит серию кукол, для которых прообразом стали женщины, являющиеся «образцом для подражания». Об этом сообщило агентство Reuters.

«Это очень странная идея — создать куклу Барби по моему подобию. Я надеюсь, что мысль девочки о карьере в науке будет восприниматься в обществе нормально», — рассказала Гилберт в интервью для Mattel.

Сара Гилберт, 59-летний профессор Оксфордского университета и соразработчик вакцины Oxford / AstraZeneca, станет одной из шести женщин, участвующих в борьбе с COVID-19, чей образ также будет воплощен в новых куклах Барби.

Прообразом для новой коллекции выступят медсестра отделения неотложной помощи в Нью-Йорке Эми О’Салливан, которая лечила первого пациента с коронавирусом; передовой врач в Лас-Вегасе Одри Круз, которая боролась с дискриминацией; канадский психиатр из Университета Торонто Чика Стейси Ориува, которая боролась с системным расизмом в здравоохранении; бразильский биомедицинский исследователь Жаклин Гус де Хесус, которая руководила секвенированием генома варианта COVID-19 в Бразилии; австралийский врач Кирби Уайт, создавшая первой хирургический халат, который можно стирать и использовать повторно во время пандемии.