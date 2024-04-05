05 апреля 2024, 23:23
«Одна безобразнее другой». МИД России раскритиковал Foreign Policy за статьи о теракте в «Крокусе»
МИД РФ: опубликованные Foreign Policy статьи о теракте в «Крокусе» безобразны
Американское издание Foreign Policy опубликовало несколько статей о теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта. МИД России раскритиковал содержание материалов и заявил, что журналисты спекулируют на теме межнационального мира в России.
«Утратив всякое представление о морали и нравственности, журналисты издания <…> опубликовали аж целых три статьи о теракте. Одна безобразнее другой», — заявили в российском ведомстве.
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Журналисты не выразили сочувствия жервтам теракта, и вместо нейтрально изложения фактов принялись обелять неонацистский режим на Украине и дискредитировать российские спецслужбы.
В МИД выразили сожаление таким глубоким падением качества работы американского издания.
«Портал и журнал превратились в трибуну, с которой отрабатывается официальный вашингтонский информзаказ», — заявили в министерстве.
Следственный комитет России установил возможную связь между терактом в «Крокусе» и конфликтом на Украине. Специалисты нашли фотографии людей в камуфляже с украинским флагом на фоне разрушенных домов в телефонах обвиняемых в теракте.
Журналистика
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Теракт в «Крокусе»
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