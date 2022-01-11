ОДКБ разработает план передачи стратегических объектов в Казахстане правоохранителям

За последние сутки миротворцы ОДКБ взяли под охрану пять социально значимых объектов в Казахстане. Сейчас командование миротворческих сил совместно с Минобороны республики разрабатывает план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам Казахстана. Об этом сообщил командующий миротворцами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

«После выполнения задач миротворцами совместно с казахстанской стороной будет организовано возвращение в пункты постоянной дислокации миротворцев с техникой, самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России», — добавил он.

В Казахстан прибыли 2030 человек ОДКБ и 250 единиц техники. Миротворцы не принимали участия в боевых действиях. Они взяли под охрану аэропорты, склады с боеприпасами, различные органы управления и другие стратегические объекты, чтобы страна находилась под контролем властей.

ОДКБ (или Ташкентский договор) существует с 1992 года. Тогда ее целями провозгласили укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, а также защиту территориальной целостности и суверенитета стран-участниц. В состав организации входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия.