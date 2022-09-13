ОДКБ проведет онлайн-саммит в связи с обострением ситуации между Арменией и Азербайджаном | 360°

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ОДКБ проведет онлайн-саммит в связи с обострением ситуации между Арменией и Азербайджаном

Помощник президента Ушаков: ОДКБ проведет 13 сентября онлайн-саммит

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Вечером 13 сентября пройдет онлайн-саммит стран Организации Договора о коллективной безопасности, на котором стороны обсудят боестолкновения между военными Армении и Азербайджана. Об этом РИА «Новости» сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, начало саммита запланировали на 18:30 по московскому времени. Инициатором встречи стала армянская сторона.

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«Состоится заседание ОДКБ в формате видеоконференции по запросу Армении в связи с обострением ситуации на границе с Азербайджаном», — сообщил он.

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В ночь на 13 сентября на границе двух государств вновь начались обстрелы. Министерство обороны сообщило, что азербайджанская сторона открыла огонь по городам  Джермук, Сотк и Горис.

Министерство обороны Азербайджана обвинило в эскалации армянскую сторону, заявив о якобы масштабной диверсии на Лачинском, Кельбаджарском и Дашкесанском направлениях, написал RT.

Секретариат ОДКБ назвал применение силы неприемлемым.

Конфликт Азербайджана и Армении

ОДКБ

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