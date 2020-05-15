«ОДКБ — полностью состоявшаяся международная организация» — генсек ОДКБ
Организация Договора о коллективной безопасности — «полностью состоявшаяся международная организация». Так считает генеральный секретарь организации Станислав Зась. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным RT, он считает, что «для такого заявления есть все основания». «Создана необходимая нормативно-правовая база для работы организации, сформированы необходимые силы и средства для выполнения задач, которые стоят перед ОДКБ», — рассказал Зась.