Мир 19 декабря 2022, 14:31 ОДКБ обеспокоилась работой биолабораторий на территории стран организации Генсек ОДКБ Зась заявил об опасениях членов организации из-за биолабораторий РИА «Новости»

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Ряд стран — членов Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) выражают опасения из-за работы биологических лабораторий на своей территории. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, сообщил ТАСС.

«Эта тема возникла уже давно, а не только сейчас. Ее не раз обсуждали. Ряд стран ОДКБ выражают свои опасения и настороженность из-за деятельности лабораторий на своей территории», — заявил он.

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Зась добавил, что специалисты стран — членов ОДКБ возьмут вопрос работы биолабораторий под свой контроль.

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Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил, что США курируют военно-биологические разработки на Украине. Он пообещал, что РФ добьется полного раскрытия информации о бесконтрольной деятельности американских ученых и представит ее на общее рассмотрение.

Также представитель дипломатического ведомства Мария Захарова предупреждала, что американские специалисты из биолабораторий небрежно обращаются с опасными патогенами, рискуя допустить их утечку.