Мандат ОДКБ не дает возможность использовать коллективные силы во время спецоперации на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в МИД России.

Он заявил, что зона ответственности ОДКБ — территория стран Альянса.

«Это (Украина — прим. ред.) не наша территория. Правила ОДКБ не подразумевают использование средств на этих территориях. Миротворческие силы действуют только в рамках мандата», — сказал собеседник агентства.

Ранее генсекретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил, что на юбилейном саммите организации не обсуждался вопрос о возможном задействовании коллективных сил в рамках спецоперации на Украине.

Президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ 16 мая рассказал о ходе спецоперации. Однако сделал он это в закрытом режиме. По итогам мероприятия лидеры стран подписали ряд документов, в частности заявление о коллективной безопасности.