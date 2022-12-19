19 декабря 2022, 15:12
ОДКБ допустила увеличение миротворческой группировки
Генсек ОДКБ Зась: при необходимости организация развернет большую группировку миротворцев
Действующей миротворческой группировки достаточно для предотвращения угроз, но в случае необходимости Организация Договора о коллективной безопасности готова ее увеличить. Генсек ОДКБ Станислав Зась предупредил об этом на итоговой пресс-конференции, сообщил ТАСС.
«При необходимости мы можем очень оперативно развернуть и большую группировку наших миротворческих сил, для этого все у нас есть», — подчеркнул Зась.
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Пока, по его словам, в наращивании сил нет нужды — группировки миротворцев из 3800 человек достаточно. Нынешнего контингента хватит для предотвращения любых угроз.
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Совместные учения России и Белоруссии Зась назвал мерой стратегического сдерживания, как и маневры, организованные ОДКБ.
Генсек подвел итоги непростого, по его словам, 2022 года и предупредил, что следующий станет таким же. Он пожелал успехов своему преемнику Имангали Тасмагамбетову, который 1 января вступит в должность на три года.
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ОДКБ
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