Одиноких японцев пересчитают с помощью переписи

Японское правительство планирует провести перепись населения и понять, сколько всего в стране одиноких людей. Им хотят помочь. Такое заявление сделал глава Министерства по региональному развитию Тэцуси Сакамото.

Сакамото, кстати, с прошлой недели является министром по делам одиноких жителей страны.

«В течение этой недели в канцелярии правительства будет создан специальный отдел по этой проблеме», — сказал Тэцуси Сакамото. Его процитировал ТАСС.

Группа из десяти человек разработает программу своей деятельности, подготовит заявки на бюджет и направления проведения переписи. После правительство собирается создать ведомство по проблемам одиночества.

Оно займется не только теми, кто живет без семьи или отдельно. Предполагается, что ведомство будет помогать людям справиться с эмоциональным одиночеством. Иногда оно приводит к самоубийству, в том числе среди молодых. В период пандемии этот вопрос обострился.

За 2020 год количество суицидов в стране возросло впервые за 11 лет. По данным японской полиции, в прошлом году с собой покончили больше 20 тысяч человек. Это на 3,7% больше, чем в 2019-м. При этом число самоубийств среди женщин возросло на 14,5%.