Мир 22 марта 2023, 19:08 Одиннадцатый пакет санкций против России начали обсуждать в Евросоюзе РИА «Новости»: Евросоюз обсуждает новые санкции против России РИА «Новости»

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Представители Евросоюза приступили к обсуждению нового пакета санкций против России. Как сообщил РИА «Новости» источник, сейчас страны решают, что включить в новый ограничительный список, но конкретных мер пока не предлагают.

«Обсуждения о введении новых санкций в отношении России проходят сейчас между странами — членами ЕС, однако на данный момент не представлено ни одного конкретного предложения по одиннадцатому пакету санкций», — сказал он.

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По данным агентства, Европейский союз планирует сохранить давление на Россию посредством санкций, несмотря на то что ранее в ЕС заявили, что теперь они сосредоточатся на усилиях по обеспечению уже введенных запретов.

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Ранее президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД, заявил, что санкции — это не только риски, но и большие плюсы для отечественных предприятий. Те, кто организует производство, теперь должны заниматься размещением заказов внутри страны — благодаря этому безработица снизилась в России до рекордно низкого уровня, отметил глава государства.