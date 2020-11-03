Один россиянин погиб при крушении катера в Анталье

Во вторник Генконсульство РФ сообщило, что при крушении катера в Анталье погиб один россиянин. Всего на борту находились 32 человека. По предварительным данным, 12 из них — граждане России.

«На борту судна находились 32 иностранных туриста, включая граждан России. Около 10:00 по московскому времени судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло. <…> В результате поисково-спасательных работ в трюме затонувшего судна было обнаружено тело гражданина России 1983 года рождения», — передает РИА «Новости» слова представителя генерального консульства России в Анталье.

По его словам, сейчас здоровью остальных пострадавших ничего не угрожает. Как уточнили в ведомстве, в прогулочном катере находились минимум 12 российских туристов, сообщает Baza.

Судно перевернулось 3 ноября. По предварительным данным, причиной стали погодные условия. Некоторым после крушения удалось добраться до берега вплавь, уточняет газета «Известия». Тем не менее на помощь утопающим оперативно приплыла команда береговой охраны. Крушение произошло примерно в 50 метрах от берега. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства происшествия.