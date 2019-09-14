«Один против трех». Кучма пожалел Зеленского

Второй президент Украины Леонид Кучма предсказал, что нынешний глава государства Владимир Зеленский в переговорах в «Нормандском формате» окажется под небывалым давлением. Остальные участники переговоров будут требовать от него уступок России.

Кучма уверен, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель будут подталкивать Зеленского к неприемлемым уступкам России. Об этом Кучма заявил в комментарии Associated Press.

«У меня нет большой надежды. Зеленскому будет очень трудно — он будет один против трех человек», — сказал Кучма.

Он предположил, что Франция и Германия будут подталкивать Украину к компромиссам. Например, утверждению плана по проведению местных выборах в неподконтрольных Киеву районах Донбасса без какого-либо надзора со стороны украинских властей.

Между тем Украина привержена минским соглашениям, которые она подписала в 2015 году, но настаивает, чтобы Россия вернула украинским войскам контроль над границей, прежде чем там будут проведены выборы, добавил Кучма.

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«Давайте соблюдать минские договоренности», — сказал второй президент.

Согласно Минским соглашениям, контроль над границей с Россией в ЛДНР Киев может вернуть только после того, как в республиках пройдут местные выборы. Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Кучма таким образом требует соблюдать соглашения, одновременно призывая их нарушить.