Один на всех. Нидерланды допустили газовый кризис по всему Евросоюзу

Газовый кризис в одной отдельно взятой стране Евросоюза может распространиться на всю Европу. Такое мнение высказал министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Йеттен, его привела американская газета Politico.

«Здорово, если отдельные государства-члены [ЕС] смогут заполнить газовые хранилища до 1 ноября, но если другие страны <…> не смогут достичь [заполнения на] 80%, то <…> эффект домино затронет всю Европу», — сказал Йеттен.

Он полагает, что в случае прекращения поставок росийского газа Нидерланды «проявят солидарность с соседними странами». При этом разработка самого крупного в Европе Гронингенского газового месторождения будет активирована страной лишь в самом крайнем случае. Вместо этого, по словам министра, в стране начнут использовать больше угля. Йеттен намерен на текущей неделе представить план строительства двух АЭС в стране.

Он также напомнил, что к 2023 или 2024 году Нидерланды намерены прекратить добычу природного газа на Гронингемском месторождении и начать совместную с Германией разработку месторождения в Северном море.

Совет ЕС 27 июня постановил принудительно сертифицировать операторов подземных хранилищ газа (ПХГ) на территории стран сообщества и в обязательном порядке заполнить эти хранилища к зимнему сезону 2022/23 годов минимум на 80%.

Документ содержит также требование для стран-членов Евросоюза делиться друг с другом мощностями ПХГ и запасами природного газа.