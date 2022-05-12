Миллион американцев умерли от COVID-19 с начала пандемии. Об этом сообщил президент США Джо Байден.

«Сегодня мы отмечаем трагическую веху: COVID-19 унес жизни одного миллиона американцев. Миллион пустых стульев вокруг обеденного стола. Каждый из них — невосполнимая потеря», — заявил Байден. Его слова опубликованы на сайте Белого дома.

Американский лидер добавил, что нация должна сохранять бдительность из-за пандемии и делать все возможное, чтобы спасти как можно больше жизней. По его словам, в распоряжении США сейчас есть больше тестов, вакцин и методов лечения, чем когда-либо прежде.

Однако, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, который суммирует информацию местных и федеральных властей, а также из СМИ и других открытых источников, в Соединенных Штатах на настоящий момент зарегистрировано 998 997 смертей от последствий ковида.

Ранее стало известно, что за последние сутки в России зафиксировали более четырех тысяч новых заболевших ковидом.