Один из сценаристов S.T.A.L.K.E.R. умер от COVID-19

Писатель работал с GSC Game World с 2002 по 2004 год и, по его словам, «пытался натянуть логическое действие на уже частично существующий каркас и добавить к разборкам кланов хоть немного фантастики».

Иванова привлекли к созданию сценария игры S.T.A.L.K.E.R: Oblivion Lost, которую потом переделали и назвали S.T.A.L.K.E.R.: «Тень Чернобыля». Разработчики использовали несколько идей писателя.

В литературе он известен под псевдонимом Гарм Видар. Иванов написал несколько фантастических циклов рассказов и повестей.