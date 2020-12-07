Один из сценаристов S.T.A.L.K.E.R. умер от COVID-19
Украинский писатель-фантаст Сергей Иванов умер от COVID-19. Он был одним из авторов сценария культовой видеоигры S.T.A.L.K.E.R. Мужчина скончался 25 ноября. Об этом сообщила онлайн-энциклопедия по игре Zone Chronicles со ссылкой на Институт кибернетики имени Глушкова, где работал Иванов.
Писатель работал с GSC Game World с 2002 по 2004 год и, по его словам, «пытался натянуть логическое действие на уже частично существующий каркас и добавить к разборкам кланов хоть немного фантастики».
Иванова привлекли к созданию сценария игры S.T.A.L.K.E.R: Oblivion Lost, которую потом переделали и назвали S.T.A.L.K.E.R.: «Тень Чернобыля». Разработчики использовали несколько идей писателя.
В литературе он известен под псевдонимом Гарм Видар. Иванов написал несколько фантастических циклов рассказов и повестей.