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Один из старейших зоопарков мира закрылся в Англии. Он проработал 186 лет

BBC: один из старейших зоопарков мира закрылся в Англии

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Бристольский зоопарк закрылся в Англии спустя 186 лет работы. Он был пятым старейший зоопарком мира, сообщил телеканал BBC.

«Бристольский зоопарк был основной частью жизни Бристоля в течение 186 лет и признан во всем мире. У тысячи семей останутся воспоминания, датируемые десятилетиями. <…> Эта неделя знаменует собой конец важной главы», — отметил глава отдела по связям с общественностью зоопарка Саймон Гаррет.

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По его словам, руководство зоопарка хочет дать возможность как можно большему количеству людей в последний раз прийти посмотреть на животных.

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Всех обитателей зоопарка перевезут на новое место. Из возьмет под опеку проект общества Wild Place («Дикое место»). Закрыть зоопарк решили из-за нехватки финансирования. Территорией владела благотворительная организация «Бристольское зоологическое общество», которая выставила ее на продажу.

Бристольский зоопарк открылся в 1836 году. Тогда зажиточные англичане покупали животных в других странах и доставляли их на кораблях. За годы работы зоопарк посетили около 90 миллионов человек.

Англия

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