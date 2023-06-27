Мир 27 июня 2023, 16:49 Один из создателей литий-ионных аккумуляторов Гуденаф умер в возрасте 100 лет

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Американский ученый, специалист в области физики и материаловедения, один из создателей литий-ионных аккумуляторов Джон Гуденаф умер в возрасте 100 лет. Об этом сообщил сайт kp.ru.

За это открытие ученый получил Нобелевскую премию по химии, на момент получения награды ему было 97 лет.

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О смерти Гуденафа сообщили в университете Техаса, где он работал. Экономист Джей Хартцелл отметил, что наследие ученого изменило жизнь миллиардов людей.