27 июня 2023, 16:49
Один из создателей литий-ионных аккумуляторов Гуденаф умер в возрасте 100 лет
Американский ученый, специалист в области физики и материаловедения, один из создателей литий-ионных аккумуляторов Джон Гуденаф умер в возрасте 100 лет. Об этом сообщил сайт kp.ru.
За это открытие ученый получил Нобелевскую премию по химии, на момент получения награды ему было 97 лет.
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О смерти Гуденафа сообщили в университете Техаса, где он работал. Экономист Джей Хартцелл отметил, что наследие ученого изменило жизнь миллиардов людей.
Ученые
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