Мир 19 марта 2024, 07:20 «Один из самых успешных лидеров». Мощную поддержку Путина россиянами признали в США Американские аналитики признали поддержку Путина в РФ и высокую явку на выборах Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Американские эксперты в беседе с РИА «Новости» признали, что явка на выборы в России была выше ожидаемой, а действующий лидер Владимир Путин пользовался сильной поддержкой россиян. Главред журнала Covert Action и аналитик разведки Джереми Кузмаров в числе причин популярности Путина назвал то, что благодаря ему страна смогла эффективно адаптироваться к западным санкциям и укрепить торговые связи с государствами БРИКС. Кроме того, Владимир Путин обеспечивает защиту интересов безопасности РФ.

«В целом Путин является одним из самых успешных лидеров в новейшей истории России», — считает Кузмаров.

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Профессор политической науки университета Род-Айленда Николай Петро констатировал, что Владимир Путин набрал на 6% больше голосов, «чем ему предсказывали по опросам, проведенным до голосования», и явка также оказалась на 6% выше ожидаемой. Петро указал на сильные позиции президента России, особенно в сравнении с руководством Украины.

По итогам выборов Путин набрал 87,28% голосов и стал безоговорочным победителем.