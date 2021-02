Один из самых популярных мемов переделали в 4K

Шутка с гиперссылкой на клип Рика Эстли Never Gonna Give You Up заиграла новыми красками. Умельцы улучшили старое видео при помощи нейросетей. Теперь Рик танцует в разрешении 4K.

Ремастер клипа выложили на YouTube-канале Revideo. В описании к ролику говорится, что изображение улучшили с помощью инструментов Topaz Video Enhance AI и RIFE (Flowframes). Помимо картинки с высоким разрешением, авторы ремастера улучшили плавность движений певца и героев его клипа. Этот музыкальный ролик стал мемом, который назвали Рикроллинг. Розыгрыш заключается в том, что гиперссылку на Never Gonna Give You Up подают под видом любой другой. Never Gonna Give You Up — первый сингл британского певца Рика Эстли из его дебютного альбома, который вышел в 1987 году. Клип на песню снял режиссер Саймон Уэст.