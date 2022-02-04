Один из самых богатых людей Мексики умер в 90 лет. Его называли «царем Мидасом»

Мексиканский предприниматель Альберто Байерес скончался в возрасте 90 лет. Состояние промышленника и его семьи по оценке Forbes составило 8,6 миллиарда долларов.

О смерти Байереса сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. Он выразил соболезнования родным и близким миллиардера, сообщила «Газета.ru».

«Выражаю искренние соболезнования в связи с кончиной Альберто Байереса, выдающегося мексиканского предпринимателя, семье и друзьям», — написал он в своем Twitter.

Байереса называли «мексиканским царем Мидасом» и «серебряным королем», написал Bloomberg. В 28 лет он получил в наследство от отца группу компаний Grupo Bal, в которую сейчас входят горнодобывающее предприятие Industrias Peñoles, производитель серебра Fresnillo, страховая, пенсионная, медицинская организации. Кроме того, миллиардер владел крупнейшими месторождениями золота в стране.

По величине своего состояния Байерес занимал третье месте среди жителей Мексики и был на девятом месте в Латинской Америке. У миллиардера есть дочь и шесть сыновей.