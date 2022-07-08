Один из претендентов на место Джонсона заявил о готовности занять его должность

После отставки Бориса Джонсона на пост лидера правящей Консервативной партии будет баллотироваться глава комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Том Тугендхат. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Политик уже объявил о своем намерении. Тугендхат, занимающий чиновничью должность в парламенте, ранее служил в британских Вооруженных силах.

«Я рассчитываю принять вызов уже как премьер-министр. Настало время для нового старта и обновления», — подчеркнул он.

Тугендхат пообещал соответствовать интересам британцев в качестве слуги народа. Он напомнил, что при Джонсоне произошел Brexit, и указал на «самую успешную программу вакцинации против коронавируса в Европе при премьере. По словам политика, тот даже «возглавил мир на Украине».

«Последние недели показали, что сейчас он отходит в сторону. Мы не должны забывать эти достижения», — заявил претендент на место Джонсона, призвав на них опираться.