Один из основателей Kraftwerk скончался в возрасте 73 лет

Отмечается, что Kraftwerk внес заметный вклад в развитие электронной музыки. Группа получила в 2017 году премию Grammy за лучший электронный альбом. Сам Шнайдер занимался вокалом и играл на саксофоне, флейте, синтезаторе и других инструментах.

По данным издания, коллектив намеревался в честь своего 50-летия отправиться на летние гастроли по Северной Америке. Турне пришлось отменить из-за распространения коронавируса.