Один из основателей группы Kool & the Gang, Деннис Томас, умер в 70 лет

В Нью-Джерси на 71-м году жизни скончался американский музыкант Деннис Томас. Он играл на саксофоне, флейте и перкуссии и был одним из основателей соул-группы Kool & the Gang. Об этом сообщил официальный аккаунт музыкального коллектива в Facebook.

«7 августа 2021 года Деннис Томас, известный как Ди Ти, любимый муж, отец и один из основателей Kool & the Gang, мирно умер во сне в возрасте 70 лет в Нью-Джерси», — говорится в сообщении.

У Томаса остались мать, жена, четверо детей, племянники, внуки и сестра.

Деннис Томас родился 9 февраля 1951 года в Орландо (штат Флорида). Он присоединился к группе Kool & the Gang на заре ее создания, когда был еще школьником. За всю историю коллектива в мире продали более 70 миллионов копий альбомов. В феврале 1979 года музыканты Kool & the Gang получили премию «Грэмми» за пластинку Saturday Night Fever в номинации «Лучший альбом года».