Один из крупнейших торговых центров Азербайджана загорелся рядом с Баку. Видео
В пригороде Баку загорелся ТЦ «Садарак». Пожар начался утром 18 февраля. О погибших и пострадавших информации нет. В Сети уже появилось видео с места происшествия.
Пламя охватило торговый центр, расположенный в Гарадагском районе. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на МЧС Азербайджана. По данным местных СМИ, возгорание началось с обувного склада. Огонь быстро распространился по всему рынку.
На месте работают сотрудники Противопожарной службы и других подразделений МЧС. Пламя удалось локализовать, а позже — потушить. Данные о пострадавших, как и причины возгорания не приводятся.
ТЦ «Садарак» считается одним из двух крупнейших торговых центров Азербайджана. На размещенных в Сети кадрах видны клубы дыма, которые поднимаются над территорией ТЦ.