Один из ключевых свидетелей по делу Ассанжа признался в даче ложных показаний

Бывший информатор ФБР Сигурдур Тордарсон, выступающий одним из ключевых свидетелей со стороны обвинения по делу против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, признался, что давал ложные показания. Об этом он рассказал в интервью исландской газете Stundin.

По данным суда, Ассанж при помощи Тордарсона хотел устроить хакерские атаки в Исландии, которые были направлены в том числе и против парламентариев. Однако теперь Тордарсон заявил, что Ассанж не просил его взламывать телефоны политиков, сообщило РИА «Новости».

По словам свидетеля, он получил файлы с записями разговоров парламентариев от неизвестного источника. Тот предложил поделиться ими с Ассанжем. Тордарсон добавил, что не проверял содержимое этих файлов.

Помимо этого, он сообщил, что сам решил предоставить Ассанжу доступ к правительственному сайту с данными о передвижении полицейских автомобилей, хотя тот не просил его об этом. У Тордарсона был доступ к сайту, потому что он работал добровольцем в спасательных службах страны.

Сам Тордарсон ранее был приговорен к лишению свободы за фабрикацию документов под именем Ассанжа, мошенничество и педофилию.

Основателя WikiLeaks в 2010 году обвинили в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С июня 2012 года он находился в посольстве Эквадора в Лондоне, скрываясь от экстрадиции. В апреле 2019 года его задержали по запросу США. Теперь он находится в тюрьме строгого режима Белмарш.

В мае того же года Ассанжу предъявили новые обвинения в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Если его экстрадируют в Штаты, там ему будет грозить срок до 175 лет.

В январе этого года Центральный уголовный суд Лондона отказал американским властям в экстрадиции Ассанжа из-за существующего риска для его жизни, сообщал RT.