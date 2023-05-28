Мир 28 мая 2023, 14:17 «Один из ярых русофобов». Рогов объяснил заявление американского сенатора давней ненавистью к россиянам Член ВГА Рогов назвал сенатора США Грэма русофобом из-за слов о смерти русских Википедия

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Американский сенатор Линдси Грэм всегда открыто ненавидел все, что связано с Россией. Об этом РИА «Новости» заявил глава движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Этот персонаж являлся одним из самых ярких русофобов у республиканцев. По сути, он еще раз озвучил мнение западных элит и глобалистов в целом», — сказал член ВГА.

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Рогов отметил, что его больше удивили благодарности Грэму со стороны украинского президента Владимира Зеленского.

«Очевидно же, что американец включает в понятие „русские“ обе стороны конфликта. Пока США не станут нести убытки от боевых действий, для них такой подход к смертям останется приоритетным», — добавил он.

Сенатор Грэм во время встречи с Зеленским заявил, что смерть русских стала для Соединенных Штатов удачной тратой денег.