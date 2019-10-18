Один из городов во Львовской области остался без отопления

«Сегодня глава обладминистрации созывает комиссию по чрезвычайным ситуациям, и будут рассматривать вопрос о признании ситуации в городе Новый Роздол как имеющей риск быть техногенной катастрофой регионального уровня», — цитирует министра «Утро.ру».

Она заверила, что правительство страны тесно работает с главой Львовской области. По ее словам, областной совет обсудит выделение средств на поддержку людей, которые в прошлом отопительном сезоне не получали зарплату. Кроме того, на решение технических проблем направят бригады из других коммунальных предприятий области.