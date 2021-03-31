Один из главных участников Уотергейтского скандала умер в США

В США умер один из главных участников Уотергейтского скандала, завершившегося отставкой президента Ричарда Никсона в 1974 году Гордон Лидди. Ему было 90 лет.

Сын бывшего сотрудника ФБР Томас Лидди рассказала, что его отец умер в доме своей дочери в штате Вирджиния, сообщил The Washington Post. Смерть Лидди не связана с коронавирусом, подчеркнул он.

Лидди, будучи сотрудником ФБР, помог в 1972 году взломать штаб-квартиру кандидата в президенты от демократов Джорджа Макговерна, которая располагалась в отеле «Уотергейт» в Вашингтоне. Он с коллегами задержали пять человек, которые устанавливали прослушивающие устройства и копировали документы в партийном штабе.

После этого Гордона Лидди посудили на 20 лет за сговор, кражу со взломом и незаконное прослушивание телефонных разговоров. Однако он отсидел 4,5 года. Его приговор смягчил 39-й президент США Джимми Картер.

Неудача со взломом в отеле «Уотергейт» в будущем привела к отставке президента Ричарда Никсона.

Гордон Лидди прожил насыщенную жизнь. За 90 лет он успел побывать агентом ФБР под прикрытием, заключенным, ведущим ток-шоу на радио, автором бестселлеров, кандидатом в Конгресс, актером и промоутером золотых инвестиций.